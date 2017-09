Chi si appresta a viaggiare con Ryanair nelle prossime settimane farà bene ad informarsi nel dettaglio sul suo volo. La compagnia low cost infatti ha deciso di cancellare oltre duemila voli fino alla fine di ottobre e si prepara a rimborsare tutti i clienti che hanno già prenotato il biglietto. Si tratta di circa 50 voli al giorno per sei settimane che potrebbero provocare non pochi disagi ai viaggiatori. Ufficialmente la decisione della compagna irlandese è per "migliorare la sua puntualità", ma dietro la scelta ci sono numerosi problemi logistici come le ferie da far smaltire al personale viaggiante.

"Ci scusiamo con sincerità con i pochi utenti che saranno coinvolti dalle cancellazioni, faremo del nostro meglio per trovare voli alternativi a tutti o risarcirli" ha affermato capo della comunicazione Ryanair, Robin Kiely, sottolineano che "la riduzione programmata equivale a meno del 2 per cento dei voli totali, che sono quasi 2.500 Al giorno".

In particolare la compagnia aerea ha dichiarato che il suo tasso di puntualità era arrivato "al di sotto dell'80 per cento nelle prime due settimane di settembre" per via di una serie di cause come gli scioperi dei controllori di volo, il maltempo e l’impatto crescente delle ferie di piloti e personale di cabina. "Si tratta di performance inaccettabili per Ryanair e i suoi clienti" hanno ricordato dall'azienda, annunciando il drastico provvedimento.

"Annullando meno del 2% dei nostri voli fino al debutto dell’orario invernale a novembre, possiamo riportare il nostro tasso di puntualità al livello del nostro obiettivo annuale del 90%", ha spiegato Robin Kiely, aggiungendo: "Ma dobbiamo però mettere a riposo il personale". "Porgiamo le nostre scuse per ogni inconveniente causato ai passeggeri da queste cancellazioni. I clienti toccati verranno contattati direttamente per offrire loro di essere imbarcati su un volo alternativo e/o essere risarciti" hanno concluso dalla compagnia .