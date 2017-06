Anche Jared Kushner, il genero e consigliere del presidente americano Donald Trump, finisce nel mirino di Robert Mueller, il procuratore speciale incaricato delle indagini sul cosiddetto “Russiagate”, cioè sulle possibili ingerenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016. A parlare delle indagini sulle attività finanziarie e imprenditoriali del marito di Ivanka Trump è il Washington Post che cita fonti governative “informate della questione”. Il nuovo filone delle indagini su Kushner allarga il raggio dell’interesse del procuratore e aumenta la pressione sul presidente statunitense, a sua volta nel mirino delle indagini per possibile intralcio alla giustizia. Su Kushner si indagava già per i suoi incontri con l’ambasciatore russo a Washington Sergey Kislyak, e nello specifico per un colloquio durante il quale il genero di Trump avrebbe proposto di creare uno speciale canale di comunicazione tra l’amministrazione americana e il Cremlino.

Gli agenti dell’Fbi e la procura federale stanno anche esaminando le attività finanziarie di altri soci e persone vicine al presidente americano, tra cui l’ex consigliere per la sicurezza Michael Flynn, l’ex presidente della campagna elettorale dell’attuale presidente Paul Manafort e Carter Page, che ha avuto un ruolo di consigliere in fase elettorale su questioni di politica estera.

Intanto anche il vicepresidente americano Mike Pence ha deciso di ingaggiare un suo legale esterno alla Casa Bianca che lo dovrà assistere e rappresentare nell'ambito delle indagini sul Russiagate. A renderlo noto è stato l'ufficio del vicepresidente che ha spiegato che il legale scelto è Richard Cullen, ex procuratore in Virginia. “Il vicepresidente è completamente concentrato sui suoi incarichi e nel promuovere l'agenda del presidente, ed è impaziente per una rapida conclusione della vicenda”, ha fatto sapere il direttore delle comunicazioni di Pence, Jared Agen.