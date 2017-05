Un alto funzionario della Casa Bianca molto vicino al presidente Donald Trump sarebbe coinvolto nell'inchiesta sui presunti rapporti tra l’amministrazione americana e il Cremlino. Lo ha reso noto il Washington Post citando fonti al corrente dei fatti. Il Washington Post che non fa il nome del funzionario,ma sottolinea che sarebbe entrato alla Casa Bianca 4 mesi orsono. Secondo diversi media tra cui l’Independent questa persona sarebbe il genero di Trump e marito di Ivanka, Jared Kushner, nominato consigliere esperto della Casa Bianca. Secondo l'Independent, in particolare, gli investigatori dell'Fbi vorrebbero sentirlo.

“Russi volevano usare Flynn per influenzare Trump”.

Emerge, intanto, che in alcune conversazioni intercettate dagli 007 americani durante la campagna presidenziale di Trump, dei funzionari russi si vantarono di coltivare una forte relazione con Michael Flynn. Tanto da ipotizzare un suo utilizzo per influenzare il futuro presidente e la sua squadra. La Cnn, che ha riportato la notizia, ha spiegato che tali conversazioni preoccuparono così tanto l'intelligence Usa che alcuni dei responsabili in seguito limitarono le informazioni da condividere con Flynn, il quale nel frattempo era stato nominato consigliere per la sicurezza nazionale.

Trump avrebbe detto: “Comey è un pazzo, fuori di testa”.

Altre rivelazioni le ha fatto anche il Nyt, secondo cui all'incontro nello Studio Ovale con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e l'ambasciatore russo negli Usa dello scorso 10 maggio il presidente Trump parlò del licenziamento di James Comey dalla guida dell'Fbi, affermando che ciò alleggeriva “la forte pressione” su di lui. Trump avrebbe definito l'ex direttore del Bureau investigativo un “pazzo, fuori di testa”.

Ex capo Fbi sarà ascoltato in Senato.

L'ex direttore del'Fbi Comey, licenziato alcuni giorni fa dal presidente Trump, ha intanto accettato di essere ascoltato nel corso di un'audizione pubblica dalla commissione intelligence del Senato che sta indagando sul Russiagate.

Casa Bianca studia procedure impeachment.

Nel frattempo, a quanto pare i legali della Casa Bianca avrebbero iniziato a studiare le procedure di impeachment per essere pronti nel caso in cui Trump dovesse essere messo in stato di accusa. Lo dice la Cnn, citando fonti dell'amministrazione che comunque sottolineano come per adesso questo scenario resti un'ipotesi remota. In ogni caso negli ultimi giorni gli avvocati della Casa Bianca avrebbe consultato alcuni esperti in impeachment per raccogliere più informazioni possibili.