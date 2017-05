Jared Kushner, genero e potente consigliere del presidente USA, Donald Trump, nonché genero poiché marito di Ivanka, è indagato dall'Fbi nell'ambito del cosiddetto Russiagate, le presunte interferenze del Cremlino durante la campagna presidenziale del 2016. Lo riporta il Washington Post, precisando che questo non vuol dire che Kushner abbia commesso reati. Situazione diversa invece per Paul Manafort (l’ex direttore della campagna elettorale di Trump) e del generale Michael Flynn (il consigliere per la sicurezza nazionale costretto a dimettersi), che rischiano pesanti incriminazioni (comprese quelle per reati finanziari). Gli inquirenti ritengono che Kushner abbia informazioni rilevanti per l’inchiesta, in particolare per alcuni incontri avvenuti nello scorso dicembre tra il 36enne americano, l’ambasciatore russo e un banchiere di Mosca. Va detto che uno degli avvocati di Kushner, Jamie Gorelick, ha sottolineato che il suo cliente “si era già offerto volontariamente di condividere con il Congresso ciò che sa di tali incontri. Farà lo stesso se contattato in relazione a qualsiasi altra inchiesta”.

La scorsa settimana, proprio mentre Trump era in partenza per il suo primo viaggio all’estero, Italia compresa, lo stesso Washington Post aveva rivelato che una persona di “alta interesse” e dipendente della Casa Bianca era oggetto di interesse dell’Fbi nell’ambito dell’inchiesta sul Russiagate, non ne era tuttavia stata resa nota l’identità. "Non posso confermare o smentire l'esistenza o la non esistenza di indagini o soggetti di indagini", ha detto la portavoce del ministero della Giustizia Usa, Sarah Flores, interpellata sul coinvolgimento di Kushner nell'indagine dell'Fbi. Sul Russiagate stanno indagando anche la Camera dei Rappresentanti e il Senato Usa. Sul caso è stato nominato un ‘procuratore speciale’: l’ex direttore del Fbi con Bush e Obama, Robert Mueller III. “Andremo fino in fondo in questa questione” ha assicurato al Congresso.