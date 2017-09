Tragedia sfiorata in una scuola in Russia. Uno studente di 15 anni ha aperto il fuoco in classe con una arma pneumatica, e ha ferito alcuni compagni e un’insegnante, Lyubov Kalmykova, 39 anni, che è stata trasportata urgentemente in ospedale ed è ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva per alcune lesioni ricevute alla testa.

E’ successo questa mattina, martedì 5 settembre, nella cittadina di Ivanteevka, non molto distante dalla capitale, Mosca. In tutte le persone condotte in ospedale sono quattro: l’insegnante e tre ragazzi che hanno cercato di fuggire dalle finestre. Non è al momento chiaro quale siano le ragioni del gesto. Stando a quanto hanno raccontato alcuni testimoni che hanno assistito alla scena il ragazzo sarebbe entrato in classe gridando “che era venuto qui per morire”.