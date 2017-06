Un uomo si è barricato in casa armato di fucile e ha iniziato a sparare con l'arma su chi passava per caso davanti alla sua abitazione colpendo a morte diverse persone. È quanto accaduto nelle scorse ore nel villaggio di Kratovo, nella regione di Mosca, in Russia, dove sono giunti immediatamente le forze di polizia e i reparti speciali. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass citando una fonte dei servizi di emergenza.

Secondo le stesse fonti, al momento l'uomo avrebbe già ucciso quattro persone e ferito altre tre, apprendo il fuoco anche sugli agenti che hanno circondato la sua casa. Al momento i soccorsi non possono nemmeno recuperare i corpi delle vittime in quanto l'uomo spara su chiunque gli capiti a tiro, compresi sanitari e vigili del fuoco. Dalle prime informazioni, si tratterebbe di un 50enne del posto, un villaggio a una quarantina di chilometri circa a sudest di Mosca, armato di un fucile da caccia. Dopo la strage l'uomo si è barricato nella sua abitazione e ha sparato sui militari della Guardia nazionale che hanno tentano di prendere d'assalto la casa. L'intera zona è stata circondata dalle forze dell'ordine e isolata.