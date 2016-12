Il Cremlino ha deciso di prendere seri provvedimenti dopo la strage per avvelenamento avvenuta alcuni giorni fa a Irkuts, in Siberia, a più di 5mila chilometri da Mosca, dove 61 persone sono morte dopo aver bevuto un cosmetico surrogato dell’alcol: il prodotto, una lozione per il bagno, conteneva metanolo. Ed ora il presidente Vladimir Putin ha deciso di vietare la vendita di liquidi che contengono almeno il 25% di etanolo. Il problema è che, pur non trattandosi di bevande, queste sostanze in Russia sono consumate come sostituti a basso costo degli alcolici.

L’etanolo (chiamato più semplicemente alcol etilico) è un composto organico che si presenta incolore ed estremamente volatile e infiammabile. Proprietà molto simili al ben più pericoloso metanolo, che rientra fra gli alcoli ma ha una composizione chimica differente e viene utilizzato in prodotti come le vernici, i detergenti e i cosmetici. La lozione per il bagno consumata dalle vittime (“Boiyariyshkin”, biancospino in russo) conteneva metanolo e sulla confezione era specificato che non andava ingerito, ma gli abitanti del quartiere lo hanno bevuto comunque.

Ora il leader del Cremlino sta pensando ad imporre dei dazi sulla vendita di questi liquidi. In particolare ha chiesto al governo “un irrigidimento delle regole per la produzione e il commercio dei prodotti alimentari contenenti alcol, e per i prodotti сosmetici e di profumeria, i prodotti chimici ad uso domestico e quelli per l'igiene personale con contenuto di etanolo superiore al 25% e in particolare l'introduzione di un sistema di licenze per tali attività”. Putin ha anche ordinato al governo di inasprire le pene per i reati legati alla produzione e alla vendita di tali prodotti. Da parte sua, il vice ministro della Salute Dmitri Kostennikov ha annunciato che il dicastero ha vieterà la vendita ad un singolo cliente di più di due fiale di medicinali contenenti etanolo e di voler fissare per legge a 25 millilitri la capienza massima di ogni flacone di questi prodotti.