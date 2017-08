Macabro ritrovamento nelle scorse ore in un parco pubblico della città russa di Tomsk, nella parte sud-occidentale della Siberia. Sulle rive di un laghetto artificiale del giardino botanico, infatti, è stata rinvenuta la testa mozzata di una giovane donna identificata poi dalla polizia come una ragazza del posto la cui scomparsa era stata denunciata alle autorità alcune ore prima. La vittima è la 20enne Viktoria Povesma, una studentessa di architettura i cui resti sono stati trovati nello stesso parco della città russa a seguito di una ricerca.

La testa della studentessa era avvolta in un sacchetto di plastica gettato vicino allo stagno mentre i resti erano sparpagliati per il parco. Secondo la polizia locale la vittima sarebbe stata aggredita e stuprata prima di essere uccisa. Per il delitto è stato già fermato un uomo, un 29enne con precedenti per reati di violenza sessuale.

La 20enne è uscita di casa sabato sera per incontrare degli amici ma non è mai arrivata all'appuntamento. I genitori hanno lanciato l'allarme domenica mattina non vedendola rientrare. Così sono partite le ricerche che presto si sono concentrate nella zona del parco dove un testimone ha detto di averla vista l'ultima volta. Poco dopo la terribile scoperta.