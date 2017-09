Avrebbe rapito, ucciso e divorato fino a 30 persone. Sono accuse assolutamente inquietanti quelle di cui devono rispondere Dmitry Bakshaev, 35 anni, e sua moglie Natalia Shaporenko, 42 di professione infermiera, arrestati dalla polizia in Russia, nella regione di Krasnodar. Le forze dell’ordine hanno finora identificato con certezza sette vittime della coppia. Stando a Mir24, durante una perquisizione nella loro abitazione, le autorità hanno recuperato grandi quantità di resti umani nel frigorifero. Gli stessi imputati avrebbero ammesso di conservare i cadaveri fatti a pezzi e refrigerati in modo da averne “una scorta per il consumo di lungo periodo”.

Bakshaev e Shaporenko potrebbero aver iniziato la loro attività criminale nel 1999. L'arresto dell'uomo risale ai primi di settembre, in seguito al ritrovamento dei resti di una donna smembrata dentro un secchio in un dormitorio militare. Stando ai media russi, la sua posizione sarebbe aggravata da alcuni selfie, scoperti su un cellulare rinvenuto in una strada nella città di Krasnodar, che lo ritrarrebbero circondato di "pezzi" delle sue vittime. Scatti che si sarebbero rivelati determinanti per incastrare i presunti cannibali. Il sospettato, dopo essere stato fermato dalla polizia, aveva inizialmente negato di aver ucciso la donna, poi è crollato e ha confessato la propria responsabilità, ma esclusivamente in merito a due delle decine di morti. Come riportato da Ria Novosti, agenzia di stampa russa, la donna fermata sarebbe sua moglie. Si tratterebbe di un'infermiera in servizio presso un istituto militare locale, cioè il luogo del ritrovamento del contenitore con carne e ossa umane.