Due motociclisti che sfrecciano a tutta velocità in strada invadendo anche la corsia opposta e infine il terribile schianto contro le auto che sopraggiungevano nella direzione opposta all'altezza di una curva. Sono le terribili immagini di uno spaventoso incidente mortale avvenuto lunedì scorso in Russiadove hanno perso la vita tre persone. Tra di loro anche i due centauri, due fratelli di 42 e 37 anni, morti praticante in contemporanea durante il doppio schianto in moto. La terza vittima è invece l'automobilista dell'auto centrata dalle due ruote. Nell'impatto ferite gravemente infine altre tre persone.

Le immagini dell'accaduto sono state riprese da una telecamera montata su un'auto che viaggiava nella stessa direzione delle moto e appena sorpassata dai due motociclisti e poi pubblicate su Live Leak. L'incidente è avvenuto su una strada a scorrimento veloce nei pressi dell'aeroporto Baratayevka, nei dintorni della città russa di Ulyanovsk, sul Volga. L'impatto è stato così devastante da innescare anche un incendio mentre per i soccorsi è stato difficile persino ricomporre il corpo di uno dei motociclisti il cui funerale si svolgerà a bara chiusa.