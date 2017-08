In Russia, precisamente a Rostov sul Don, un incendio è scoppiato poche ore fa, e ha coinvolto 30 edifici. Finora sono 560 le persone evacuate. La zona interessata dal rogo di trova in Russia meridionale. Le fiamme hanno coperta un'area di 10 mila metri quadrati. Lo dice la Tass, l'agenzia di stampa russa. Al momento non ci sarebbero morti, ma finora 25 persone sono state trasportate in ospedale, ma il numero probabilmente crescerà ancora. Su tre di loro i medici hanno riscontrato ustioni gravi. Oltre 400 persone e 200 mezzi, tra cui aerei ed elicotteri, sono stati impiegati per domare le fiamme. Nei quartieri limitrofi, sono state interrotte per motivi di sicurezza le forniture di gas ed elettricità. È stato dichiarato lo stato di emergenza.