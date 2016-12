in foto: I rugbisti del Vicenza manifestano la propria solidarietà all'arbitro Beatrice Benvenuti

Una maglia con dedica per cancellare il ricordo di un episodio a dir poco vergognoso. La squadra di rugby dei Rangers Vicenza in occasione della sfida contro Casale, ha indossato una particolare casacca con la scritta “Scusa Beatrice”. Un gesto di solidarietà nei confronti di Maria Beatrice Benvenuti che, nel corso della sfida di Serie A tra Valsugana e Vicenza ha incassato un colpo durissimo dal giocatore vicentino Bruno Andreas Doglioli. Quest’ultimo indispettito per alcune scelte arbitrali non condivise ha effettuato un violento placcaggio alle spalle della giovane direttrice di gara 23enne, scioccata per l’accaduto. L’episodio ha conquistato le prime pagine dei giornali e Doglioli dopo aver incassato la sospensione da parte del suo club, è stato squalificato per ben 3 anni dal giudice sportivo.

La squadra del Vicenza ha voluto però prendere le distanze dal gesto folle del proprio calciatore che avrebbe potuto causare gravi problemi fisici alla Benvenuti. Ecco allora è stata studiata questa iniziativa che ha subito strappato gli applausi di tifosi, addetti ai lavori ma soprattutto della diretta interessata che attraverso la sua pagina Facebook ha ringraziato così i giocatori del Vicenza: “Una domenica diversa dalle solite, ma resa a suo modo speciale da tutti voi. Grazie Rangers Rugby Vicenza per il bellissimo gesto di sostegno fatto oggi in campo! Questo è lo sport che amiamo e questi sono gli uomini che si celano dietro il nostro rugby….grazie veramente di cuore. #thisisrugby#forzaragazzi".