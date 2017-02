Tra le quattro persone arrestate con l'accusa di aver rubato nelle case di anziani ricoverati all'ospedale Galliera di Genova c'è anche un infermiere che lavorava nel nosocomio. Michele Iaquinta, questo è il nome dell'uomo, di 63 anni, è finito in manette insieme a Salvatore Aiello, 74 anni, Emanuele Moranda, 66, e Saverio Nuvoletta. Le indagini sono partite dopo le denunce di alcune persone che avevano trovato le case svaligiate anche se risultavano chiuse a chiave e senza segni di effrazione. Iaquinta, in particolare, otteneva la fiducia dell'anziano mentre era ricoverato e si faceva raccontare le abitudini. In seguito gli rubava le chiavi e i documenti che duplicava e consegnava ai suoi complici, che a loro volta procedevano con i furti dopo aver effettuato attenti sopralluoghi negli appartamenti.

L'infermiere inoltre è accusato anche di peculato perché aveva rubato medicinali dai reparti che poi rivendeva sottobanco. I quattro, ha dimostrato l'inchiesta, hanno razziato orologi, cartoline e francobolli, monili e soldi, oltre a numerosi gioielli, per un valore di migliaia e migliaia di euro. I colpi contestati sono cinque, mentre le chiavi rubate sono 28.

Come venivano messi a segno i furti dai quattro ladri.

La banda parcheggiava uno scooter fuori dall'ospedale: Michele Iaquinta metteva sotto la sella le chiavi rubate ai pazienti e in un secondo momento arrivava un complice che ritirava la moto, per poi andare a fare le copie delle chiavi da una ferramenta. Uno dei pazienti derubati è riuscito a risalire, dall'impianto di videosorveglianza del suo condominio, a una immagine del ladro che, consegnato alla polizia, ha dato impulso all'indagine. Oltre ai quattro tratti in arresto ci sono altre dieci persone indagate per ricettazione poiché trovati in possesso dei farmaci rubati dall'infermiere.