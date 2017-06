È stato rubato il reliquiario con il cervello di San Giovanni Bosco dalla Basilica salesiana del Colle Don Bosco, nel comune di Castelnuovo, in provincia di Asti. Il furto, di cui dà notizia il quotidiano La Stampa, è avvenuto nella serata di venerdì, all’ora di chiusura della Basilica. L’urna si trovava dietro l’altare maggiore, nella parte inferiore del tempio. Sull’episodio sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri. Da quanto si apprende, alla Congregazione Salesiana non risultano, in passato, altri furti o tentativi di sottrarre reliquie del santo.

Giovanni Melchiorre Bosco, nato a Castelnuovo d'Asti il 16 agosto 1815, è stato un presbitero e pedagogo italiano, fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Papa Pio XI lo ha canonizzato nel 1934. Il 31 gennaio 1988 Giovanni Paolo II lo dichiarò Padre e Maestro della gioventù, “stabilendo che con tale titolo egli sia onorato e invocato, specialmente da quanti si riconoscono suoi figli spirituali”. L’opera a favore della gioventù di San Giovanni Bosco è presente in 90 Paesi del mondo con 1600 istituti.