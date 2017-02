Credeva che in quel posto non avrebbe incontrato "brutte sorprese" e che tutto sarebbe filato liscio, così si è avvicinato al locale che ospita le camere mortuarie a Riverside domenica mattina e ha rubato uno dei furgoni che erano parcheggiati all'esterno, convinto che l'avrebbe fatta franca e sarebbe potuto fuggire indisturbato: così in effetti è stato, salvo accorgersi dopo essere arrivato a casa che quel furgone conteneva un cadavere. Certo, avrebbe potuto pensarci prima, ma ormai il suo colpo era andato male.

Protagonista della bizzarra vicenda Bobby Joe Washington, 24 anni, che dopo aver fatto la macabra scoperta – decisamente deluso – non ha potuto fare altro che tornare sui suoi passi all'obitorio, parcheggiare il furgone e mestamente avviarsi verso casa. La giornata era già andata sufficientemente a rotoli, ma è addirittura peggiorata quando – voltandosi – ha scoperto che il titolare dell'agenzia di pompe funebri alla quale aveva appena rubato il furgone con annessa salma lo inseguiva infuriato, parlando al telefono con la centrale di polizia.

Una manciata di minuti dopo alle sue calcagna c'erano due agenti, che l'hanno catturato, ammanettato e trasportato in carcere. "Non avevo mai visto una cosa del genere", ha detto Ryan Railsback, portavoce del locale dipartimento di polizia. "Di tutti gli errori fatti da quel 24enne, almeno ha avuto la decenza di restituire ai suoi cari il defunto". Washington è stato arrestato ed è ora accusato di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Fortunatamente per lui i magistrati non hanno ritenuto di dovergli imputare anche il tentato furto di un defunto, elemento che avrebbe decisamente aggravato una posizione già sufficientemente complicata.