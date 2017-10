La Squadra Mobile di Ragusa ha tratto in arresto il 25enne albanese Rapo Diamantino con l'accusa di riciclaggio: il giovane stava partendo alla volta dell’Albania con una moto rubata a Ragusa debitamente smontata e con telaio cancellato.

Il 25enne aveva fasciato i pezzi della moto con del cellophane, e la stava facendo caricare nel carrello di trasporto merci dell'autobus con il quale stava per rientrare al suo Paese d'origine. Diamantino è stato però fermato in tempo dalla polizia. Agenti delle volanti e della squadra mobile, insospettiti dall'anomalo ‘bagaglio', hanno controllato e accertato che la moto, il cui numero di telaio era stato cancellato, era stata rubata. Rintracciato il proprietario, gli è stata restituita. L'albanese, visto il pericolo di fuga, è stato fermato per furto e condotto in carcere.

Come spiegano i quotidiani locali "contestualmente al controllo presso la stazione dei pullman per l’Albania, la Squadra Mobile ha effettuato un’altra perquisizione a casa di un pericoloso soggetto rumeno rinvenendo oggetti in oro di probabile provenienza furtiva. Al termine della perquisizione l’uomo è stato denunciato per ricettazione in attesa dei riscontri da parte dei legittimi proprietari sulla refurtiva recuperata".