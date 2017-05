Durante il tragitto per andare a scuola al volante dell'auto aveva sbandato finendo fuori strada e danneggiando seriamente la macchina, ma invece di chiamare familiari o amici ha deciso di fare retromarcia e tornare a casa, parcheggiando a pochi metri di distanza e dirigendosi infine verso un boschetto della zona dove purtroppo si è tolto la vita. È la triste storia di un ragazzo friulano di 19 anni, K. M.. trovato morto martedì mattina non lontano dalla sua abitazione alla periferia della città di Sacile, in provincia di Pordenone.

Il ragazzo era partito di casa di buon mattino con la vettura di famiglia, come faceva tutti i giorni, per dirigersi verso la lontana fermata del bus col quale poi raggiungeva la scuola che frequentava a Pordenone, ma non è mai arrivato in classe, né è salito sulla solita corriera. Come racconta il quotidiano locale, Il Gazzettino, durante il tragitto, probabilmente anche a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, era finito fuori strada col mezzo, danneggiandolo. Fortunatamente era uscito illeso dall'incidente ma ha preferito tornare indietro. Infine l'inspiegabile gesto estremo. Il 19enne è tornato verso casa ma non è rientrato e dopo aver parcheggiato la vettura poco distante, si è inoltrato in un boschetto dove si è suicidato.