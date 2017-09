Per un paio di anni avrebbe violentato in più occasioni il figlio adolescente e avrebbe abusato anche della nipotina che frequentava le scuole elementari. Per questo un uomo di quarantanove anni di San Martino di Venezze (Rovigo) è stato condannato in primo grado a undici anni di carcere. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, nel 2010 l’uomo avrebbe iniziato a costringere il figlio adolescente ad avere rapporti sessuali con lui. Violentava il figlio e al tempo stesso l’imputato, da quanto emerso nel corso del processo, molestava la nipotina di dieci anni palpeggiandola. Oltre alla condanna a undici anni di reclusione, all’uomo è stata tolta la patria potestà, imposta l’interdizione dai pubblici uffici e un risarcimento di 20000 euro alla parte civile, ovvero la nipotina difesa dall’avvocato Cristina Zangerolami. Il figlio invece ha scelto di non costituirsi parte civile contro suo padre.

L’imputato non ha mai fornito la sua versione dei fatti – Secondo quanto si legge sui quotidiani locali, le prove contro l’uomo sarebbero state schiaccianti e lui non avrebbe neppure tentato di difendersi durante il dibattimento. Il quarantanovenne non si è mai presentato in aula per farsi interrogare e raccontare la propria versione dei fatti e non ha voluto un avvocato diverso da quello assegnatogli d’ufficio. Avvocato che ora, nell’attesa del deposito delle motivazioni, deve valutare se fare appello contro la condanna. In caso non lo faccia la sentenza diventerà esecutiva e per il condannato – che finora era rimasto libero – si apriranno le porte del carcere.