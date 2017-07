"Il DL n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16 stabilisce, in caso di mancato pagamento entro il 31 luglio 2017 della prima o unica rata della definizione agevolata

(cosiddetta rottamazione di cartelle/avvisi), la perdita dei relativi benefici previsti e, di conseguenza, la ripresa delle procedure di riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione".

Con questo avviso, pubblicato in homepage del proprio sito, l'Agenzia delle Entrate ricorda che domani 31 luglio è l'ultimo giorno utile per pagare la prima o unica rata della propria "rottamazione delle cartella Equitalia". In caso non si ottemperasse a tale obbligo, si perderebbero tutti i benefici derivanti dal procedimento della rottamazione.

Ricordiamo che "la rottamazione delle cartelle prevede che i cittadini italiani titolari di debiti erariali possano chiedere all'ente di riscossione in via di abolizione la chiusura delle cartelle esattoriali emesse dal 2000 al 2016 e regolare così tutte le pendenze accedendo a uno sconto sugli importi inizialmente richiesti". L'estinzione dei debiti sarà dunque possibile solo continuando a pagare la somma dovuta, compresa di eventuali interessi, l'aggio, le spese per le procedure esecutive e per la notifica, mentre le sanzioni tributarie applicate per il mancato pagamento e i relativi interessi di mora vengono cancellate e non devono quindi essere corrisposte. Il risparmio con la pratica della rottamazione varia dal 10 al 30%, a seconda dei casi. La misura è stata scelta da oltre 600mila italiani.