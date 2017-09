in foto: Laura Tirri – Foto: Tribupress

A sei mesi di distanza dalla morte di Laura Tirri, 32 anni, avvenuta il 7 marzo scorso a Rosolini, nel siracusano, emergono i dettagli su quella che era stata inizialmente considerata una morte a causa di un incidente domestico. La polizia di stato, coordinata dalla procura di Siracusa, ha scoperto che quello di marzo fu un femminicidio e che responsabile del delitto è stato ritenuto il compagno della ragazza, che è stato così arrestato.

Secondo quanto riporta la Repubblica, l’uomo arrestato è Sebastiano Iemmo, che avrebbe cercato di coprire il suo gesto. A incastrarlo alcune intercettazioni successive all’omicidio nelle quali si sentiva l’uomo parlare con la madre e con il figlio minore. La versione del marito non aveva però convinto i parenti della donna e, in particolare, la sorella che aveva raccontato agli investigatori dei continui litigi nella coppia soprattutto per motivi economici.

Laura morì dopo 18 giorni di agonia nel reparto di rianimazione del Civico di Palermo per i postumi delle ustioni che avevano colpito il 40% del suo corpo. A causare le ustioni era stata l’esplosione di una bombola di gas da campeggio all’interno della casa. Inizialmente le indagini erano state avviate ipotizzando che si fosse trattato di un incidente domestico. Gli sviluppi delle indagini hanno poi fatto emergere l’ipotesi dell’omicidio. Nei confronti dell’uomo è stata emessa una ordinanza cautelare in carcere per femminicidio, maltrattamenti in famiglia nei confronti di un minorenni e incendio.

Ulteriori informazioni sulle indagini e su quanto scoperto durante l’operazione verranno fornite durante la conferenza stampa, convocata alle ore 11 nella biblioteca della procura di Siracusa. Parteciperanno il procuratore capo Francesco Paolo Giordano, il sostituto Salvatore Grillo e gli investigatori della polizia di stato che hanno svolto le indagini.