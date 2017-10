Non si placano le polemiche intorno al Rosatellum bis, il testo base della legge elettorale su cui i partiti cercheranno di trovare un’intesa prima della fine della legislatura. E, ancora una volta, è il MoVimento 5 Stelle a protestare contro due dei punti chiave della nuova proposta di legge: i collegi uninominali e la possibilità per i partiti di presentarsi in coalizioni.

Spiega Danilo Toninelli in un post pubblicato sul blog di Beppe Grillo

Il Rosatellum Bis è un sistema elettorale che vi toglie la possibilità di scelta, il vostro voto non conta nulla. Ora cercherò di spiegarvi perché. Questo è un esempio di scheda elettorale che troverete quando andrete a votare. Ipotizziamo che voi vogliate votare Mario Rossi, che produce l'assegnazione di un seggio ad una persona, ma non volete assolutamente votare uno dei partiti che appoggia in questa ammucchiata di convenienza Mario Rossi. Non lo potete fare, votando Mario Rossi il vostro voto si spalma proporzionalmente su tutti i partiti, anche quelli che odiate, che appoggiano Mario Rossi.

Al contrario, se volete andare a votare questo partito ma non volete assolutamente votare Mario Rossi perché ha un programma che non vi piace, votando questo partito automaticamente votate Mario Rossi. La vostra scelta, la vostra "X" non conta assolutamente nulla. A questo aggiungiamo che tutta questa accozzaglia di partiti non è che sono uniti da un'idea politica da un programma, da un unico capo politico: ognuno ha il proprio capo politico ognuno ha un proprio programma, e se a te piace il programma di questo ma odi il programma di questo, mentre voti qua dii fatto vai a votare anche qua un candidato suo, del partito completamente opposto.

Del resto, nei giorni scorsi e proprio a Fanpage.it, Toninelli aveva criticato duramente il meccanismo delle coalizioni: “Queste sono ammucchiate. Oltre ai partiti tradizionali ci sarà con loro la qualunque, spunterà il partito della cipolla, quello della salsiccia. Ci saranno una marea di liste e listini per raccattare qualche voto in più in coalizione”.

Per il deputato grillino, è l’impianto stesso della legge a essere incostituzionale e il M5s è chiamato a fare una dura opposizione sul punto