Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Taglio di Po, in provincia di Rovigo. Un autotrasportatore, Antonino Lo Faro, 56 anni, residente a Milo, in provincia di Catania, è morto schiacciato nella mattinata di oggi sulla statale Romea, secondo le prime informazioni nella piazzola di un distributore, mentre stava compiendo alcune operazioni sotto al mezzo pesante andate in panne. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, una sospensione del camion potrebbe aver ceduto, così che il cassone è scivolato verso il basso finendo per schiacciare l'uomo con tutto il suo peso. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118. Sul posto i carabinieri della stazione locale. La Procura ha disposto il sequestro del mezzo pesante, per eventuali accertamenti tecnici