Ponte di Ferragosto all'insegna dell'arte e della bellezza, nei 350 musei e siti archeologici aperti in tutta Italia nei giorni del 14 e 15 agosto, solitamente giornate "off" per il turismo culturale. Invece da quest'anno si cambia. E così il patrimonio culturale del Belpaese sarà aperto per turisti e visitatori in entrambi i giorni. L'elenco completo dei musei aperti è on line sul sito del MiBact, mentre di seguito una breve guida tra le proposte più interessanti per chi in questo ponte resterà nella Capitale, dove potrà scegliere tra tante e diverse possibilità

Roma, i musei aperti 14 e 15 agosto

Musei Capitolini ospitano per la prima volta la Madonna del Pintoricchio, ritenuta dal Vasari il ritratto di Giulia Farnese, amante di papa Alessandro VI Borgia, accanto al più noto Bambin Gesù delle mani nella mostra Pintoricchio pittore dei Borgia. Nelle Sale Terrene di Palazzo dei Conservatori, "La bellezza ritrovata", una mostra che sancisce l’impegno da parte dello Stato, rappresentato dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

ospitano per la prima volta la Madonna del Pintoricchio, ritenuta dal Vasari il ritratto di Giulia Farnese, amante di papa Alessandro VI Borgia, accanto al più noto Bambin Gesù delle mani nella mostra Pintoricchio pittore dei Borgia. Nelle Sale Terrene di Palazzo dei Conservatori, "La bellezza ritrovata", una mostra che sancisce l’impegno da parte dello Stato, rappresentato dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Museo dell’Ara Pacis è in corso "Spartaco. Schiavi e padroni a Roma", una mostra che indaga la realtà della schiavitù nella vita quotidiana e nell’economia della Roma imperiale.

è in corso "Spartaco. Schiavi e padroni a Roma", una mostra che indaga la realtà della schiavitù nella vita quotidiana e nell’economia della Roma imperiale. Mercati di Traiano , la mostra "I Fori dopo i Fori" attraverso i rinvenimenti degli scavi degli ultimi 25 anni.

, la mostra "I Fori dopo i Fori" attraverso i rinvenimenti degli scavi degli ultimi 25 anni. Museo di Roma in Palazzo Braschi nelle Sale al pianoterra "Sentire la pittura con le mani. Caravaggio, Raffaello, Correggio in un’esperienza tattile". Quattro capolavori pittorici sono presentati in forma di rilievi, per consentire al pubblico di scoprire un’opera bidimensionale attraverso l’esperienza tattile e non visiva.

nelle Sale al pianoterra "Sentire la pittura con le mani. Caravaggio, Raffaello, Correggio in un’esperienza tattile". Quattro capolavori pittorici sono presentati in forma di rilievi, per consentire al pubblico di scoprire un’opera bidimensionale attraverso l’esperienza tattile e non visiva. Galleria d’Arte Moderna la mostra "Stanze d’artista. Capolavori del ’900 italiano": Mario Sironi, Arturo Martini, Ferruccio Ferrazzi, Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Carlo Carrà, Ardengo Soffici, Ottone Rosai, Massimo Campigli, Marino Marini, Fausto Pirandello e Scipione.

Ferragosto a Roma: le grandi mostre in programma.