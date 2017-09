La Nuvola dei Fuksas ospiterà "Più libri più liberi", la manifestazione libraia dell'autunno romano che si terrà dal 6 al 10 dicembre 2017. E così la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa dall'Aie per la XVI edizione, lascia Palazzo dei Congressi e approda al Roma Convention Center "La Nuvola" progettato da Massimiliano e Doriana Fuksas. Annamaria Malato, la presidente della Fiera "Più libri più liberi", annuncia orgogliosa questo cambio di location

La manifestazione sarà anche il primo appuntamento aperto al pubblico (con biglietto) nell'opera dell'archistar, dopo l'inaugurazione di un anno fa, da 6 mila presenze. Il presidente di Eur Spa, Roberto Diacetti, ha dichiarato in proposito all'Ansa

Stiamo pensando anche un Open Day o iniziative, come il Concerto di Natale, per portare qui i romani e non solo. E far diventare fino in fondo la Nuvola un'icona moderna della città.