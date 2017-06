A vent'anni dal conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Dario Fo, una mostra dal titolo "Cantate, uomini la vostra storia" presso l'Archivio di Stato di Roma ci racconta in un omaggio alla coppia Dario Fo-Franca Rame lo splendido percorso artistico, umano e politico di questa straordinaria coppia del Novecento italiano. Si tratta del loro lavoro riletto dalle allieve dell'Accademia di Belle Arti. Da "Pum Pum! Chi è? La polizia", con cui diedero vita alla stagioine degli spettacoli politici, di reale controinformazione sulle stragi nel '72, al "Treno della memoria" del '99.

"Cantate, uomini la vostra storia" sarà in mostra fino al 14/7 all'Archivio di Stato di Roma, ed è il frutto del laboratorio del "MusALab Franca Rame Dario Fo" con le allieve dell'Accademia di Belle Arti. Un percorso di immagini e parole costruito a partire dall'analisi del discorso illustrato di Dario Fo alla cerimonia di conferimento del Nobel nel '97, che aveva rielaborato in forma nuova il lavoro della coppia dal '67 al '99, tra spettacoli, manifestazioni, vita personale e passaggi della storia del nostro paese.

Un'iniziativa per ricordare la grande coppia dello spettacolo e dell'impegno civile del nostro Paese, un'esperienza irripetibile che si è conclusa lo scorso ottobre con la morte di Dario Fo.

Tante le possibili chiavi di lettura della mostra, a partire dall'inchiesta SIFAR con documenti dell'Archivio di Stato per le vicende del 1964-1967, un ritratto di Dario a Franca, e poi appunti, video, locandine, interviste, oppure "La signora è da buttare" per la legge sullo stupro e la rilettura di Fo dell'Articolo3 della Costituzione.

