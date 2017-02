Una donna mascherata da rom, con addosso una scatola ritagliata a sembrare una gabbia, e un uomo da dipendente Lidl. Un travestimento di carnevale sicuramente molto attuale quello ideato da due ragazzi di Cascina, Pisa. La messa in scena è infatti quella delle due nomadi scoperte a rovistare nell’angolo rotture del supermercato di Follonica, Grosseto, e poi rinchiuse all’interno e derise dai due addetti della stessa Lidl, che le hanno filmate e hanno poi postato il video in un gruppo su Facebook.

Il vestito di Carnevale è piaciuto anche alla sindaca di Cascina, Susanna Ceccardi, della Lega Nord, che ha deciso di pubblicare una foto sul proprio profilo Facebook: "Maschera di carnevale ieri a Cascina! – ha scritto la sindaca – A me fa ridere!! Finalmente a Cascina c'è libertà e si può ridere di tutto. Se siete tristi e di sinistra, invece, peggio per voi!". Il post, ovviamente, ha diviso il social network, come era già successo all’indomani della diffusione del video girato a Follonica: tra chi l’ha trovato "di uno squallore unico" e "triste" e chi invece l’ha definito "divertente" e "simpatico".

Va detto che non è la prima volta che la Ceccardi si schiera dalla parte dei due dipendenti della Lidl, nei confronti dei quali è stato ipotizzato il reato di sequestro di persona da parte delle autorità competenti, oltre che la sospensione dal lavoro. Qualche giorno fa, sempre via social, il sindaco di Cascina commentava: "Solidarietà ai lavoratori della Lidl di Follonica che, stufi dei numerosi furti da parte dei rom nel supermercato, hanno catturato una ladra per assicurarla alla giustizia. Stanno subendo una persecuzione inaccettabile, addirittura rischiano il posto di lavoro". Parole molto simili, del resto, a quelle del leader della Lega: “Io sto con i lavoratori (li contatterò già oggi per offrire loro tutto il nostro sostegno, anche legale) e non con le rom "frugatrici". Ma quanto urla questa disgraziata??? #ruspa” aveva scritto Salvini su FB.