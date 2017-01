in foto: Roberto Saviano

L'ultimo libro di Roberto Saviano, "La paranza dei bambini", si conferma in cima alla classifica dei libri più venduti. Il romanzo dello scrittore napoletano, uscito lo scorso novembre, pubblicato da Feltrinelli, a Natale ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza di colossi delle classifiche, come l'ultimo e immancabile Harry Potter, ma anche il bestseller di Alessandro D'Avenia e Fabio Volo.

A Natale, dunque, nonostante la tematica non proprio "consolatoria", le storie criminali con protagonista Maraja, giovane boss della camorra in ascesa, hanno ricevuto la preferenza del pubblico. Secondo i dati Gfk nella settimana di Natale (19-25 dicembre), si è verificato un vero e proprio boom de "La paranza dei bambini". In quei giorni, infatti, il romanzo ha venduto 53mila copie, staccando di D'Avenia (35mila), Harry Potter (30mila) e Volo – sceso al quinto posto con poco meno di 27mila copie, e preceduto in quarta posizione da "Il labirinto degli spiriti" di Carlos Ruiz Zafón.

Finora "La paranza dei bambini" è un caso letterario ed editoriale che vanta pochi precedenti. Con una distribuzione monstre di 400mila copie, ha finora venduto 250mila copie. Lo stesso autore, secondo quanto riferisce Repubblica, sarebbe sorpreso dal successo del suo romanzo