Sua maestà Roberto Bolle sta per tornare. Ancora una volta quest'estate incanterà l'estate degli italiani con i suoi amici, grazie alla ripresa del tour "Roberto Bolle and Friends", a partire da Firenze il 7 luglio, per poi arrivare alle Terme di Caracalla, il Festival di Spoleto, l’Arena di Verona e "invadere" la meravigliosa Sardegna. Non finisce qui la già ricca stagione di successi 2016/2017 per il "primo ballerino d'Italia".

Oltre all'intenso calendario di spettacoli in tutto il mondo, quest'anno Bolle ha affiancato un incredibile risultato con la prima serata evento “Roberto Bolle – La mia danza libera” in onda lo scorso 8 ottobre su Rai1. Portare la danza in prima serata, una sfida complicata da vincere ma che Bolle ha dimostrato con la sua popolarità trasversale all'ambito artistico di poter vincere, sia in termini di ascolti sia per la critica.

Forte dei suoi successi, come ogni estate Roberto Bolle ha raccolto intorno a sé alcuni degli artisti più importanti e interessanti del panorama internazionale per dare vita al tour estivo con il suo “Roberto Bolle and Friends”. Show del quale Bolle è non solo un interprete, ma soprattutto direttore artistico.

Il programma di "Roberto Bolle and Friends", organizzato a ogni occasione in maniera diversa dallo stesso Bolle, si basa su un mix di pezzi tratti dal grande repertorio classico e di coreografie contemporanee. Una sequenza di stili, tecniche e musiche in grado di coniugare i gusti dei palati più raffinati e allo stesso tempo di avvicinare alla danza fasce di persone completamente all'oscuro degli elementi basilari del ballo.

Info su "Roberto Bolle & Friends":

7 e 8 Luglio – Opera di FIRENZE

11, 12, 13 Luglio – Terme di Caracalla di ROMA

15 Luglio – Piazza Duomo di SPOLETO

17 Luglio – Arena di VERONA

21 Luglio –Forte Arena di S. MARGHERITA DI PULA (CA)