Non solo contatti con l'Uranio impoverito presente in ordigni sparati dalla coalizione Nato nei Balcani, ai militari italiani in missione in Kosovo sarebbe anche stata distribuita per mesi acqua cancerogena. La rivelazione shock arriva da un medico militare del nostro esercito che all'epoca è stato di stanza presso la base Film City di Pristina e poi, come tanti altri, si è ammalato al ritorno in Italia. Si tratta del tenente colonnello medico Ennio Lettieri, ascoltato mercoledì dalla Commissione parlamentare che indaga sulla triste vicenda dell'uranio impoverito.

"Al mio arrivo alla base, il 14 ottobre 2016, mi fu più volte riferito del sapore molto discutibile dell'acqua naturale e frizzante in distribuzione presso la mensa internazionale e nella palestra, nonché venduta in ristoranti e pizzerie di tutta la base", ha raccontato il militare davanti ai parlamentari, spiegando di essersi subito attivato per avere le analisi fatte sull'acqua. "Non trovando nell'archivio dell'infermeria le analisi chimiche di tale acqua, decisi di richiederne copia al laboratorio militare tedesco della città di Prizren ma non ebbi risposta. Fortunatamente un collega italiano mi inviò il referto delle analisi chimiche dell'acqua Dea fatte il 30 gennaio del 2015" ha proseguito Lettieri.

Le analisi riportavano "la presenza di bromato (possibile cancerogeno per l'uomo). Il limite è di 10 microgrammi/litro, l'acqua Dea distribuita ai militari ne conteneva 65-97″, ha rivelato il tenente colonnello. "Tra gli effetti del bromato si fa riferimento all'insufficienza renale e forse sarà una coincidenza ma durante il mio periodo di permanenza nella base di Pristina abbiamo avuto il caso di un maresciallo, credo dei carabinieri, con insufficienza renale acuta, tra l'altro in un paziente con trapianto che non doveva nemmeno essere presente in teatro" ha ricordato sempre il medico. "Chiedendo ad alcuni militari della base che erano presenti in tale periodo mi confermarono che l'acqua Dea era stata ritirata nel 2015 ma che poi fu rimessa nuovamente in distribuzione e vendita dopo qualche mese", ha aggiunto Lettieri.

La situazione fu subito comunicata al comandante della missione Kfor, il generale Giovanni Fungo, "che concordò immediatamente sulla necessità di interrompere la distribuzione e la vendita di tale acqua". "Quindi in data 10/01/2017 scrissi ufficialmente al mio diretto superiore, di nazionalità irlandese, chiedendo di far ritirare tale acqua, includendo nel divieto, a scopo cautelativo, oltre alla naturale anche la frizzante di cui non avevo nessun tipo di analisi né chimica né batteriologica. Il giorno 13 gennaio terminai il mio turno di missione venendo a conoscenza nei giorni seguenti che l'acqua naturale Dea era stata ritirata e sostituita prima con un'acqua croata destinata solo all'esportazione in Kosovo e poi con un'acqua greca" ha ricostruito il medico che successivamente si è ammalato di un tumore inguinale.

Lettieri infine ha sottolineato come l'acqua frizzante risulta ad oggi ancora in distribuzione presso la base di Film City e che nei dintorni della base l'aria a volte era irrespirabile: "Dalla base sono ben visibili le ciminiere della compagnia elettrica e soprattutto la sera c'era aria giallognola che rendeva l'aria malsana e irritante per le vie respiratorie". "La polvere che fuoriesce dall’impianto è un composto di piombo, fenolo (altamente cancerogeno) ed altre sostanze chimiche, che si deposita a diversi km di distanza anche nella base di Pristina, sede del comando Kfor e nella base dei nostri Carabinieri che è più vicina. Quindi o per inalazione e per ingestione queste particelle possono introdursi nell’organismo e provocare anche a distanza di 10 anni patologie tumorali” ha avvertito il tenente colonnello