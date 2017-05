Era riverso in un campo nella zona di Daruta, in provincia di Perugia. Dopo giorni di ricerche, il corpo senza vita di Fabio Ercolanoni, il tifoso 54enne originario di Deruta, del quale non si avevano notizie da 10 giorni, è stato rinvenuto nel pomeriggio di giovedì 25 (intorno alle ore 19) all’altezza del vecchio campo sportivo di Pontenuovo. A dare l’allarme ai carabinieri della locale stazione alcuni passanti che hanno avvertito un fortissimo odore. Sul posto anche il medico legale di turno e i vigili del fuoco. Al momento, secondo quanto si apprende, le cause del decesso sembrerebbero naturali, ma sarà comunque disposta l’autopsia sul cadavere della vittima a far piena luce sulla tragedia. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere morto già da qualche giorno.

L’ultima a sentire Fabio sarebbe stata la sorella. Il 54enne le avrebbe detto che stava andando a Perugia con l'autobus, ma da quel giorno il suo telefono e rimasto spento e non avrebbe comunicato altro famiglia e amici. Nelle ricerche dell’uomo si era mobilitata anche la Rete, in particolare Facebook. Fabio, infatti, era molto conosciuto negli ambienti locali in quanto grande appassionato del Perugia Calcio. Anche la nota trasmissione tv ‘Chi l’ha visto?’ si era occupata del suo caso.