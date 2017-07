Per la Polizia spagnola sarebbe proprio Marcello Volpe il 26enne fermato mentre vagava scalzo e dimesso come un senzatetto per le strade di Madrid. Si attende la conferma dell'identificazione dal confronto con la madre, che intanto è volata nella capitale iberica con la speranza di poter riabbracciare il figlio scomparso sei anni fa da Palermo. Il ragazzo è stato fermato in località Torrejón de Ardoz, in stato confusionale, mentre pronunciava parole senza senso. Ne ha dato notizia il quotidiano spagnolo Pubblico.

Mistero sugli ultimi sei anni.

Non è stato possibile, per le autorità spagnole, avere dal ragazzo conferma della sua identità perché Marcello, ormai, si esprime solo a gesti o per iscritto. Quando la polizia ha confrontato la sua foto con quella diffusa al momento della sua scomparsa ha immediatamente rintracciato la madre, Laura Zarcone. Pur trovando molto cambiato suo figlio, sembra che la donna abbia riconosciuto subito una cicatrice sul polso sinistro. Non è chiaro, al momento,cosa lo abbia portato via di casa né il motivo per cui, se la sua identità verrà confermata, non si è mai più messo in contatto con la sua famiglia.

La scomparsa.

Apprendista falegname, Marcello era stato visto per l'ultima volta il 13 luglio 2011, alla vigilia del suo 21esimo compleanno, quando era uscito di casa diretto al laboratorio di falegnameria. Disse a suo fratello che sarebbe rientrato dopo un paio di ore, ma non fece più ritorno a casa. Non aveva con sé alcun documento di riconoscimento. Alla denuncia di scomparsa seguì l'appello in diretta alla trasmissione ‘Chi l'ha visto?' di Rai tre. L'interesse del noto programma televisivo ha portato a diverse segnalazioni di avvistamento. La presenza di Marcello è stata segnalata a Bagheria (Palermo) nel 2015, e a Forlì a 80 chilometri dal capoluogo emiliano, l'anno successivo. Nessuno di questi avvistamenti, tuttavia ha mai consentito di ricostruire gli spostamenti del ragazzo. La madre Laura Zarcone, attraverso l'associazione Penelope, che si occupa della ricerca degli scomparsi, ha continuato la battaglia affinché il caso di Marcello non cadesse nel dimenticatoio.