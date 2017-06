Dopo giorni di sconforto tra i fedeli e inutili ricerche da parte delle forze dell'ordine, gli inquirenti hanno infine ritrovato l‘ampolla con il cervello di Don Bosco, rubata dalla Basilica di Colle Don Bosco, nel comune di Castelnuovo, nell'Astigiano, nella serata dello scorso 2 giugno. A quanto si apprende, le forze dell'ordine hanno catturato anche il presunto ladro che aveva con sé la reliquia. Non si tratterebbe di un esperto di furti d'arte o oggetti religiosi ma un semplice ladro che pensava di farci dei soldi.

Dalle prime indiscrezioni, infatti, pare che le ragioni del furto non siano da addebitare a un tentativo di chiedere un riscatto o ad un incarico da parte di qualche collezionista senza scrupoli di oggetti religiosi e reliquie, ma più semplicemente all’avidità di un pregiudicato. Il ladro infatti avrebbe adocchiato l'ampolla con il cervello di San Giovanni Bosco perché credeva fosse in oro e per questo rivendibile facilmente.

La reliquia trafugata aveva però un alto valore simbolico perché posta dietro la parete absidale del piano inferiore della Basilica, che sarebbe il punto esatto della nascita del Santo. La chiesa, infatti, fu eretta tra il 1961 e il 1966 nel luogo dove sorgeva la casa natale di Don Bosco a Castelnuovo dove il padre lavorava come mezzadro. Ulteriori chiarimenti sul furto arriveranno durante la conferenza stampa della Procura di Asti che coordinava le ricerche e le indagini sul caso.