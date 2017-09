Stava lavorando per pochi spicci nella consegna di volantini porta a porta quando per caso si è imbattuto in un portafogli con all'interno ben 1500 dollari oltre a svariate carte di credito ma senza pensarci su due volte ha deciso di guardare l'indirizzo per consegnare il tutto al legittimo proprietario. Protagonista del gesto un ragazzo statunitense di 18 anni immortalato in un video delle telecamere di sorveglianza mentre mostra il portafoglio in camera e lo mette sotto lo zerbino della casa.

"Ho pensato semplicemente a quello che vorrei che qualcuno facesse se ritrovasse il mio portafoglio smarrito", ha spiegato il giovane, Tyler Opdyke, intervistato dai giornali locali dopo che il video della sua impresa è diventato virale online. A pubblicarlo è stata la moglie del proprietario del portafoglio. "Con quel denaro, avevamo intenzione di andare a fare shopping per una festa che avevamo organizzato ma non avevo idea che mio marito avesse lasciato cadere il portafoglio o quanti soldi avesse portato" ha spiegato la donna, Melissa Vang, aggiungendo: "Quando Tyler ha bussato non ho aperto perché non apro la mia porta a sconosciuti".

Solo dopo che il ragazzo è andato via lei ha controllato i video di sorveglianza osservando il ragazzo che mostrava il portafogli e lo metteva sotto lo zerbino. Il ragazzo successivamente è tornato in quella casa per controllare se avevano ripreso l'oggetto, a quel punto Melissa e le sue due figlie sono uscite e hanno invitato il 18enne ad entrare ricompensandolo anche con 150 dollari