Sono stati ritirati, a scopo cautelativo, alcuni lotti dell'azienda farmaceutica Sandoz. Si tratta, per l'esattezza, di Paracetamolo e a renderlo noto è stata Federfarma Roma. I farmaci interessati, spiega Giovanni D'Agata, presidente dello ‘Sportello dei Diritti', sono Paracetamolo Sand 20CPR 500MG – Aic 042360040 lotti 1760002C scad. 30.11.2017, 1760001C scad. 30.11.2017, 1760003° scad. 31.01.2018, 1760003F scad. 31.01.2018. E poi il Paracetamolo Sand 16CPR 1000MG – AIC 042360115 lotti 2850020A scad. 31.10.2017, 2850022 scad. 31.10.2017, 2850021B scad. 31.10.2017, 2850027 scad. 31.01.2018, 2850028A scad. 31.01.2018.

Nei giorni scorsi era stato ritirato dagli scaffali un altro farmaco, sempre Paracetamolo, della ditta EG. I lotti in questione erano Paracetamolo EG*16CPR 1000MG – AIC 041467111 Lotti n. 2850023A scadenza Novembre 2017 e numero A6001 scadenza Luglio 2019 • Paracetamolo EG*20CPR 500MG – AIC 041467034 Lotti n. 1760001F scadenza Novembre 2018 e n. K6046 scadenza Aprile 2021.

Il paracetamolo, anche noto come acetaminofene, è un farmaco ad azione antipiretica ed analgesica largamente utilizzato sia da solo sia in associazione ad altre sostanze, ad esempio nei comuni preparati da banco per le forme virali da raffreddamento, o nei farmaci destinati al trattamento del dolore acuto e cronico.