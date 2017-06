L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha comunicato di aver dato ordine di ritirare dal mercato su tutto il territorio nazionale alcuni lotti di due farmaci commerciali molto noto e usati, uno per febbre e raffreddore e l'altro per il trattamento delle affezioni broncopolmonari. Nel primo casi si tratta di "Acido acetilsalicilico e vitamina C" prodotto dalla ditta farmaceutica Angelini nelle confezioni da 400 mg + 240 mg in compresse effervescenti. In particolare i lotti interessati dal ritiro sono due: il 150372 con scadenza 2/2018 e il 161043 con scadenza 4/2019.

I motivo del ritiro di questo generico antinfiammatorio, analgesico e antipiretico somministrato per il trattamento di febbre, mal di gola e dolori, è da ricercare nel parere non favorevole, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, sulle analisi condotte sui due lotti interessati nell’ambito del programma annuale di controllo della composizione dei medicinali.

Nel secondo caso il ritiro dal commercio riguarda le Pastiglie Gommose di Mucosolvan nela confezine 20PASTL 15MG(AIC 024428195). In questo caso i lotti interessati sono cinque: lotti 2014036 e 2014037 con scadenza il 30/6/2017, lotto 2015018 con scadenza il 30/9/2018; lotto 2015033 con scadenza il 22/12/2018 e 2016013 con scadenza il 20/4/2019. Per quanto riguarda le pastiglie usate per bronchiti con tosse e catarro, il ritiro è stato disposto a seguito della segnalazione della stessa ditta produttrice Boeringher Ingelheim spa per un “fuori specifica” del titolo del principio attivo del medicinale. La ditta interessata ha comunicato che la procedura di ritiro è stata già avviata e che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.