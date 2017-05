Per lo stato era un invalido al cento per cento perché completamente cieco e per questo intascava dall'Inps anche la relativa pensione di invalidità civile, peccato che tra le sua attività svolgeva regolarmente nei fine settimana anche il ruolo di guardalinee nelle gare di calcio dilettantistico. Protagonista della storia un 58enne originario di Padova ma residente a Terni, smascherato ora dai carabinieri della città Ternana che lo hanno arrestato con l'accusa di truffa aggravata e continuata in concorso ai danni dello Stato.

L'uomo, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Simona Tordelli su richiesta della locale Procura del Repubblica, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo a suo carico. Secondo l'inchiesta, coordinata del pm Marco Stramaglia e condotta dai militari dell'arma, l'uomo dal febbraio 2008 a oggi, e cioè per ben nove anni, avrebbe finto di essere cieco assoluto, ottenendo illecitamente in totale ben 130mila euro di pensione di invalidità che ora potrebbe essere chiamato a restituire.

Secondo quanto dichiarato dagli inquirenti nell'operazione denominata "A prima vista", l'uomo "è stato visto a segnalare correttamente la fuoriuscita del pallone dalla linea laterale del campo alzando la bandierina e seguire l'azione dei calciatori muovendosi lungo la linea laterale del campo ed alla fine dei tempi regolamentari, invertiva la sua posizione in campo spostandosi nella parte longitudinale opposta a quella precedentemente tenuta, il tutto senza l'ausilio di accompagnatori o strumenti tecnici". Tutti movimenti e comportamenti di una persona pienamente vedente e non afflitta, come risultava dalle sue certificazioni, da un deficit visivo del 100%".