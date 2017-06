Un uomo di Jacksonville, in Florida, è stato assassinato la notte del 7 giugno scorso davanti ai suoi figli mentre cercava di comprare un cucciolo. Aveva risposto a un annuncio su Facebook del proprietario del cane che per questo si era presentato a casa sua. A ricostruire la vicenda – secondo quanto si legge sui media americani – è stata la fidanzata della vittima, testimone insieme ai due bambini di quanto accaduto. L’uomo assassinato si chiamava Scott Bowman e aveva trentanove anni. La fidanzata Chelsea Bowman ha spiegato che il proprietario del cane, appunto contattato tramite Facebook, aveva insistito per portare l’animale a casa loro e che la famiglia di Bowman – anche per ringraziarlo – lo aveva invitato a entrare in casa a bere qualcosa.

Ma a quanto pare l’uomo era ubriaco e la situazione è in poco tempo degenerata. Il sospetto omicida e Scott avrebbero quindi iniziato a discutere dato che questo non voleva andare via neppure quando i bambini dovevano andare a letto e alla fine “l’ospite sgradito” ha sparato a Bowman al petto. I due figli del trentanovenne hanno assistito alla lite e agli spari e hanno chiesto aiuto a un vicino di casa mentre la mamma è rimasta accanto al compagno ferito. "Hai sparato al mio papà, hai sparato al mio papà", è quanto la bambina avrebbe più volte ripetuto sconvolta. La polizia intervenuta sul posto ha preso in custodia il sospetto omicida e sta indagando sulla drammatica vicenda. L'uomo non è stato ancora identificato.