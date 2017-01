Sono dovuti trascorrere quasi cinque anni, ma finalmente al termine di una complicata e lunga inchiesta è stata fatta piena luce sulla morte di Frances Cappuccini, la donna inglese che si è spenta nell'ottobre del 2012 nel Tunbridge Wells Hospital di Pembury (Inghilterra). Ebbene, le indagini hanno dimostrato che il decesso è stato causato da un taglio cesareo effettuato in modo errato, che ha causato nella donna la perdita di oltre 4 litri di sangue e il conseguente dissanguamento e decesso.

La morte di Frances Cappuccini sarebbe stata provocata dunque proprio dal taglio cesareo. Per questo motivo, il personale ospedaliero che ha assistito al tragico incidente è stato posto sotto accusa. Nel frattempo tuttavia, mentre le indagini andavano avanti, numerosi responsabili del decesso della Cappuccini sono scomparsi misteriosamente: il dottor David Bogod, un consulente anestesista che si trovava nella sala operatoria, ad esempio, è fuggito in Pakistan.

"Hanno aspettato quattro anni e mezzo per sapere la verità – ha dichiarato Roger Hatch, l'avvocato che rappresenta la famiglia della vittima -. Durante questo tempo hanno saputo pazientare, ma finalmente la verità è arrivata. Ora sanno come è andata in quella sala operatoria, conoscono le circostanze della sua morte e si conoscono i colpevoli".