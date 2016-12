2.5 tonnellate di riso di plastica sono state sequestrate in Nigeria. Haruna Mamudu, direttore dell’agenzia delle dogane di Lagos, ha detto che il riso falso era destinato ad essere venduto nei mercati durante la stagione festiva. "Solo Dio sa cosa sarebbe successo se la gente l’avesse mangiato” ha aggiunto. Non è chiaro da dove provenissero i sacchi sequestrati. Recentemente l’allarmismo per il “riso di plastica” si è diffuso in vari paesi asiatici: si trattava di amido di patate mescolato con resine industriali. Uno pseudo-alimento che se ingerito può causare gravi problemi gastrointestinali. In quel caso i sacchi provenivano soprattutto dalla Cina.

“Chi ha creato questo riso falso ha fatto un eccezionale lavoro. La somiglianza con quello vero è assolutamente impressionante. Quando ho preso i grani tra le mie dita non sentivo per niente la differenza con quello originale” ha detto Peter Okwoche della BBC. “Ma quando ho annusato una manciata di ‘riso’ si sentiva uno strano odore chimico”. I funzionari della dogana affermano che se cucinato il falso riso risulterebbe molto appiccicoso. Un campione è stato inviato ai laboratori per determinare esattamente di cosa è fatto questo prodotto. Se confrontati con paesi come la Cina, gli scandali alimentari di cibo falsificato sono per fortuna rari in Nigeria dove il riso è l'alimento base più popolare del paese. Un totale di 102 sacchi, ciascuno contenente 25 kg di riso, è stato sequestrato.