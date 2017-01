Il morso del suo cane le ha fatto rischiare la vita. Alexandra Ross, 22enne del Michigan, ha passato un mese di inferno dopo che il suo Aries le ha morso il dito, lasciandoglielo penzoloni. La giovane è stata costretta a ben 17 iniezioni per eliminare il rischio di contrarre la rabbia visto che il cane non era vaccinato. Alexandra è stata costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico dopo l’incidente, avvenuto mentre stava cercando di trovare una nuova casa per il cane a Battle Creek. La giovane ha sofferto per giorni di vomito e iperventilazione, ma a distanza di mesi insiste sul fatto che Aries era un animale "sicuro" e non meritava di morire. La bestia è stata infatti abbattuta. “Ho pianto tanto, era un buon cane. Sapevo che non avrei preso la rabbia, Aries non era un randagio, quindi non ero preoccupata” dice ancora la 22enne.

Alexandra aveva preso Aries alla fine di settembre dello scorso anno da una casa trascurata a Battle Creek, vicino a dove lei vive. In quel periodo, il cane aveva praticamente perso il pelo, aveva ferite aperte in molte parti del corpo dove si era morso ed era infestato da pulci. Le sue pupille erano dilatate costantemente, ma Alexandra si è subito “innamorata di lui per il modo in cui mi guardava". Alexandra e Aries stavano visitando quella che sarebbe potuta essere la nuova casa del pitbull a Marshall, alle porte di Battle Creek, quando l’incidente è avvenuto. La ragazza infatti in casa ha un altro cane di grossa stazza con cui il pitbull non avrebbe mai legato. Il cane si sarebbe scagliato contro il gatto dei suoi potenziali nuovi proprietari. Alexandra avrebbe cercato di fermarlo, ma sarebbe stata a sua volta ferita al dito. Il felino è morto e Alexandra è stata costretta all’intervento. L'animale, come detto, è stato abbattuto.