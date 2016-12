Un adolescente ha rischiato di venire decapitato dal filo degli auricolari del suo IPhone che gli si è stretto intorno alla gola provocandogli un profondissimo taglio dopo un brutto incidente motociclistico. Bradley Willoughby, 16 anni, era a bordo della sua moto nel terreno della fattoria della sua famiglia nel nord del Queensland, Regno Unito, quando la leva dell'acceleratore della moto ha subito un guasto, facendolo impennare e cadere direttamente su una recinzione di filo spinato che gli ha causato ferite e tagli su tutto il corpo e una lussazione alla caviglia.

Il danno peggiore, tuttavia, l'ha avuto al collo: gli auricolari che aveva appoggiato sulle spalle si sono agganciati a un palo della recinzione e poi stretti in una dolorosissima morsa intorno al suo collo. Il filo di rame ha reciso la pelle e un pezzo di muscolo, arrivando a pochi millimetri dalla trachea e rischiando quindi di decapitarlo. E' stato il padre ad accorgerci che quella del ragazzo non era stata una caduta senza conseguenze. L'uomo si è avvicinato al figlio, ha notato le ferite sul suo corpo ma soprattutto il filo che rischiava di sgozzarlo e gliel'ha estratto, quindi ha chiamato i soccorritori: "Non avrei mai creduto che un normale cavetto di auricolare avrebbe potuto uccidere mio figlio. Spero che quello che gli è successo serva di lezione a tutti".