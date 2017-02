Ha rischiato la vita dopo aver ingoiato un grosso pezzo di carne senza masticare. Protagonista un 64enne di Jesolo che domenica sera, a cena a casa di amici, è quasi soffocato. Provvidenziale è stato l’intervento dei medici che hanno estratto il corpo estraneo utilizzando un esofagoscopio rigido munito di telecamera a fibra ottica.

Mentre stava mangiando, l’uomo ha cominciato ad avere difficoltà nel respirare e stava perdendo i sensi. All’arrivo in Pronto soccorso i sanitari hanno riscontrato la presenza del corpo estraneo nell’esofago. Il 64enne è dunque stato trasferito all’ospedale di Portogruaro e operato: dallo stomaco gli è stato tolto un pezzo di carne lungo ben 8,5 centimetri e largo 4,5. Se fosse finito nelle vie aeree, l’uomo non avrebbe avuto scampo ha spiegato l’equipe medica composta dagli otorini Alessandro Fuggetta e Massimo Marzolin. Lo jesolano se l’è cavata con un gran spavento, ora sta bene.

All’otorinolaringoiatria dell’Ulss4, diretta dal dottor Alessandro Abramo, casi analoghi sono purtroppo ricorrenti, per questo motivo i medici lanciano un appello: "Non si può rischiare la vita in questo modo. A tavola è necessario masticare bene qualsiasi cosa si mangi perché diversamente, cioè se il bolo viene ingerito direttamente come avvenuto in questa circostanza, si blocca nell’esofago o nelle vie aeree con conseguenze che possono essere mortali".