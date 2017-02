La statua del poeta Publio Ovidio Nasone, simbolo della città di Sulmona e orgoglio della comunità locale, da qualche tempo era circondata da un cumulo di neve sporca, che si era formato nella piazza che ospita il monumento in seguito alle precipitazioni dello scorso gennaio. Stanco di vedere tutta quella neve accumulata intorno al poeta originario della città dell'Aquilano, questa mattina un imprenditore del posto ha deciso di agire da solo e a sue spese, evidentemente convinto di compiere una buona azione per tutta la popolazione. Così con una ruspa e un camion in un paio d’ore il volenteroso imprenditore ha liberato l’intera area nei pressi della statua in piazza XX Settembre. Per tutta risposta l’uomo è stato multato dalla Polizia municipale, a quanto pare perché i vigili hanno notato che era sprovvisto dei permessi necessari.

L’imprenditore multato si difende: “Ho agito per puro senso civico” – “Penso di non aver commesso nulla di male – ha commentato l'imprenditore dopo la multa dei vigili urbani di Sulmona – ho agito per puro senso civico, prendendo atto, insieme ad altri cittadini, che da quasi un mese era abbandonato un cumulo di neve sporca ai piedi della statua-simbolo della città nell'anno in cui ricorre il bimillenario della morte di Ovidio”.