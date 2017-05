Alcuni lotti di Riopan Gel saranno ritirati dal mercato. Ad ordinarlo è stata l’Agenzia italiana del farmaco. Si tratta in particolare di quelli prodotti dalla ditta Società Takeda Italia Spa. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della segnalazione riguardante la gestione non adeguata di risultati fuori specifica presso l’officina di produzione. In particolare, si tratta delle confezioni di RIOPAN GEL OS GEL 40BUST 800MG – AIC 027103035 lotti nn: 298411 scad. 29/2/2020, 339430 scad. 28/2/2021, 337799 scad. 28/2/2021, 337621 scad. 28/2/2021, 338328 scad. 28/2/2021 e 350910 scad. 30/6/2021.

Il Riopan Gel è un farmaco che rientra nella categoria degli antiacidi. Tale farmaco va assunto in presenza di patologie come l'esofagite da reflusso, l'ulcera duodenale, e durante il trattamento di gastriti e gastro-duodeniti caratterizzate da iperacidità. La Takeda Italia SpA ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.