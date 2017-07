Si è sentita male improvvisamente mentre si trovava a casa dei nonni. Era stata trasportata in ospedale con forti dolori addominali, poi era stata rimandata a casa su consiglio dei medici. È morta così a Cattolica, dopo due giorni di agonia, Teresa, bimba di 5 anni. Stando ai risultati dell'autopsia, la piccola sarebbe deceduta a causa di una peritonite, un'ipotesi, questa, che dovrà ora essere confermata dalla Procura di Rimini che ha in carico il caso e che insieme alla squadra mobile ha già avviato un'indagine per omicidio colposo, al momento senza iscritti nel registro degli indagati. L'obiettivo è quello non solo di stabilire le reali cause della morte, ma anche le eventuali responsabilità di chi non l'ha curata adeguatamente, come riporta l'Ansa.

I fatti risalgono allo scorso 18 luglio, ma la piccola già da qualche giorno accusava vomito, febbre, nausea e dolori addominali. Tutti sintomi compatibili con quelli di appendicite e peritonite. Proprio martedì scorso i genitori di Teresa avevano deciso di trasferirla all'ospedale di Cattolica, perché la bambina presentava altri tipi di malore oltre alla febbre alta. Ma dal presidio medico l'avevano rimandata a casa dopo una visita durata poco più di 30 minuti, predisponendo delle analisi più approfondite per il giorno successivo. Dai test è emerso che Teresa aveva un'infezione e quindi le era stata prescritta una cura con antibiotici. Sembrava stare meglio, ma due giorni dopo, il 20 luglio, andando nel bagno di casa, è svenuta tra le braccia della mamma. Poi la corsa in ospedale, di nuovo, ma questa volta per lei non c'è stato nulla da fare.

Sul corpo della bimba è stato effettuato un primo esame autoptico su iniziativa della stessa Asl, poi sospeso nel momento in cui sono emersi i segni di una possibile peritonite. Da qui la segnalazione alla Procura di Rimini, che ha deciso di aprire un fascicolo d'indagine.