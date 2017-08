Prima di violentare la turista polacca e aggredire l’amico e poi stuprare la prostituta transessuale peruviana, il branco che ha imperversato incontrastato per ore nella notte tra venerdì e sabato su una spiaggia in località Miramare, a Rimini, aveva già colpito un'altra coppia. È quanto emerge dall'inchiesta che la polizia ha avviato sul caso per cercare di risalire ai responsabili delle violenze. Secondo quanto raccontato dalle vittime, infatti, nella stessa zona e durante la stessa notte quattro uomini, presumibilmente sempre gli stessi, li hanno aggrediti facendosi consegnare i soldi e tentando poi di inseguire la donna per abusarne sessualmente.

La coppia di turisti residente a Varese, 32 anni lui e 30 anni lei, sarebbe stata circondata dai quattro e minacciata con il collo di una bottiglia rotta. Dopo essersi fatti consegnare i soldi, però, i membri del branco avrebbero rivolto le prime attenzioni alla donna ma fortunatamente a quel punto la coppia sarebbe riuscita a scappare nonostante un breve inseguimento. I due ragazzi hanno sporto denuncia il giorno dopo ai carabinieri di Miramare ma ora il loro caso è finito nello stesso fascicolo sul duplice stupro seguito dalla polizia visto che i tempi, il luogo e la modalità dell'aggressione ai loro danni ha molte cose in comune con l'aggressione in spiaggia.

La possibilità che possa trattarsi degli stessi ragazzi, che si ritiene di origine magrebina, infatti appare più che concreta. "Abbiamo una pista, sono fiducioso, la polizia sta lavorando bene, credo si possa arrivare ad una soluzione in tempi brevi" ha affermato il capo della Procura di Rimini, Paolo Giovagnoli, anche se sui dettagli dell'inchiesta viene mantenuto il massimo riserbo. Oltre alle testimonianze delle vittime, che hanno detto di poter riconoscere facilmente i loro aguzzini, infatti ci sono anche le immagini degli impianti di videosorveglianza di diverse attività commerciali della zona acquisite dagli agenti. L'ipotesi è che si tratti di giovani che gravitano nell’ambiente dello spaccio di stupefacenti, rapine e furti in zona e per questo già noti alle forze dell’ordine.