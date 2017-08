A dare l'allarme, con una telefonata fatta al 113, è stato un passante sabato pomeriggio: "Presto correte! Ci sono due bambini piccoli abbandonati nella zona del luna park". E' accaduto a Rimini, e sul posto si è precipitata immediatamente una pattuglia dei carabinieri: i militari hanno portato i piccoli, di uno e due anni, al pronto soccorso dell’ospedale ‘Infermi’. Qui i bimbi – ritrovati vestiti con pochi vestiti sporchi e visibilmente trascurati – sono stati rifocillati, vestiti, lavati e curati dal personale sanitario.

Nel frattempo sono state avvisate le assistenti sociali, mentre dopo qualche ora all’ospedale ‘Infermi’ è arrivata anche una donna di origine romanì, residente da molti anni nel Riminese, che ha detto di essere la nonna materna dei due bambini. "La loro madre se n’è andata via, non sappiamo dove è, e il padre attualmente è rinchiuso in carcere", avrebbe detto la donna ai presenti. La donna ha aggiunto che i due bambini le sarebbero stati affidati dal nonno paterno, mostrando un documento che avrebbe dovuto certificare la presenza dei due piccoli nel suo nucleo familiare.

I due bambini sono stati tenuti in osservazione per qualche tempo dal personale sanitario e dalle assistenti sociali. Due giorni fa tuttavia sono stati affidati alle cure dei responsabili di una casa famiglia della provincia. La decisione assunta dai responsabili del servizio minori – come avviene sempre in questi casi – è stata quella di non separare i due fratellini, collocandoli nella stessa struttura di accoglienza.