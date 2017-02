Assurdo episodio nei giorni scorsi in una vecchia abitazione alla periferia della città di Springfield, nello Stato dell'Ohio, negli Stati Uniti. In casa ci sono volute ore di lavoro dei sanitari e dei vigili del fuoco per rimuovere un'anziana donna dalla sua vecchia poltrona dopo che la signora era rimasta letteralmente incollata al divano dal quale non si era mossa per mesi. Come raccontano i giornali locali, la protagonista della storia è una signora di 75 anni con problemi a muoversi che viveva sola in casa e che per mesi non si era mossa da quella posizione modellando di fatto la poltrona e rimanendo praticamente con la pelle incollata.

Dietro la scoperta c'è purtroppo una storia di solitudine ed abbandono scoperta solo grazie ad alcuni volontari che si sono presentati in casa della donna per portarle del cibo dopo aver appreso della sa condizione. Sul posto sono arrivati così i soccorsi che hanno trovato la donna anziana circondata da feci e urine. Secondo un rapporto della polizia già in altre occasioni i volontari erano passati per portarle del cibo ma nessuno si era mai preoccupato di vederla seduta sempre nello stesso posto.

"Urlava di dolore quando è stata rimossa dalla sua poltrona perché le ossa del suo corpo si stavano rompendo" hanno spiegato i paramedici. La donna, nonostante le cure ospedaliere, purtroppo ha perso la gamba sinistra che i medici le hanno dovute amputare a causa delle lesioni