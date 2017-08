S.B., un operaio di 59 anni, è morto ieri sera durante il suo turno di lavoro alla Intec Spa di Sommariva del Bosco, società che opera nel settore delle pavimentazioni sopraelevate, flottanti e galleggianti con il proprio stabilimento in località Grangia.

Stando a quanto emerso fino a questo momento il 59enne è stato schiacciato da una pressa. I vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 hanno tentato di salvarlo ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Il lavoratore è rimasto incastrato con il busto sotto la pressa ed è morto schiacciato. Sull’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri e degli ispettori dello Spresal dell’asl di Cuneo. Questi ultimi stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica della tragedia per capire se i sistemi di sicurezza fossero tutti in funzione e se l’operaio possa aver sbagliato qualche procedura sulla linea di produzione. L’area dove è avvenuto l’incidente è stata sequestrata per permettere i rilievi degli investigatori.

Nel 2017 in aumento i morti sul lavoro.

Si continua dunque a morire sui luoghi di lavoro: secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega Engineering sulla base delle rilevazioni INAIL nei primi cinque mesi del 2017 sono stati 375 gli infortuni mortali, 271 in occasione di lavoro e 104 in itinere, con un aumento di 11 vittime rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Come avvenuto all'operaio piemontese a perdere la vita sono soprattutto le persone con più anni di esperienza, ovvero quelle comprese nella fascia tra i 55 e 64 anni. Le cause sono molteplici: determinante è però la troppa sicurezza con cui si affronta il lavoro e il conseguente abbassamento della soglia di attenzione e di percezione del rischio. Il primato di regione più colpita spetta alla Lombardia, poi seguono Emilia Romagna, Sicilia e Veneto.