Terribile e assurda tragedia in Florida, negli Stati Uniti, dove un bambino di appena un anno è stato ritrovato senza vita all'interno della vettura del padre parcheggiata sotto al sole nel vialetto di casa. Il piccolo Khayden Saint Saveur, che avrebbe compiuto 2 anni tra poche settimane, è morto asfissiato per il caldo che si è sviluppato nell'abitacolo dell'auto. Secondo la ricostruzione della polizia però non sarebbe stato dimenticato come avvenuto il altri tragici casi ma lui stesso sarebbe entrato nella vettura all'insaputa dei genitori rimanendo bloccato dentro.

Il dramma sabato pomeriggio intorno alle 15.30 a Delray Beach quando il piccolo, mentre giocava con altri bambini in casa, è uscito fuori senza che nessuno se ne accorgesse. Ad un certo punto si sarebbe introdotto nell'auto che era stata lasciata aperta, rimanendo però bloccato lì per circa due ore. Quando i parenti si sono accorti della sua assenza, hanno allertato la polizia credendo in u allontanamento ma poco dopo è avvenuta l'orribile scoperta: il piccolo giaceva esanime nell'auto.

Sul posto sono accorsi i sanitari e il bambino è stato trasportato d'urgenza in ospedale ma per lui è stato tutto inutile, i medici non hanno potuto far nulla per salvarlo ed è morto poco dopo. Sul caso indaga ora la polizia locale. Un portavoce ha spiegato che al momento del fatto in casa vi era un adulto che avrebbe dovuto controllarlo ma ancora non è ancora chiaro come il bambino sia sfuggito e sia entrato nel veicolo. Le indagini ora proseguono per accertare eventuali responsabilità